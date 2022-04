Almenno, torna il tradizionale pic nic a San Tomè: lotteria benefica per l’Ucraina

La Pro Loco di Almenno lancia l’ormai tradizionale pic nic di Pasquetta: l’idea - spiegano gli organizzatori - è quella di vivere la giornata del Lunedì dell’Angelo tutti insieme con un pic pic condiviso in mezzo alla natura: basta portare il cibo e gli organizzatori pensano all’acqua (mezzo litro a testa), al vino (1 bottiglia ogni 2 adulti), dolce, caffè, coperto usa getta e tavoli.

Il pic nic e i giochi a San Tomè

L’orario di ritrovo è dalle 11.45 alle 12.45 a San Tomé (via San Tomé 2, Almenno San Bartolomeo). Alle 13 il pic nic e nel pomeriggio caccia agli ovetti e palloncini modellabili. Alle 18 Messa a San Tomé. Nella giornata si terrà la lotteria benefica dedicata ai rifugiati ucraini del territorio e l’estrazione della stessa. Biglietti in vendita già da ora. Primo premio: uovo gigante di cioccolato Secondo premio: cassa di spumante Blanc de Blancs Cantina Val San Martino. Terzo premio: cesto. Anche se il miglior premio è esserci per gli altri.

La chiusura delle iscrizioni sarà appena si raggiunge il numero massimo di partecipanti e comunque entro e non oltre martedì 12 aprile. Il costo per gli adulti è di 12 euro (comprensivo di mezzo litro acqua, metà bottiglia di vino, pane fresco, dolce, caffè, kit coperto), per famiglia di due adulti e due bimbi: 25 euro (4 bottiglie da mezzo litro di acqua, una bottiglia di vino, pane fresco, dolce per quattro, due caffè, quatto kit coperto). Fino ai 15 anni si paga 5 euro (mezzo litro acqua, pane fresco, dolce, kit coperto).

Obbligo di iscrizione

1) iscrizione presso Tabaccheria Viscardi presso Centro Commerciale La Fornace Almenno San Bartolomeo in via del Lavoro 5, aperta tutti i giorni

2) iscrizione tramite bonifico bancario destinato a Pro Loco Almenno causale “pic nic e nome della persona che prenota” IBAN: IT50H0623052960000035593445 e seguente invio mail con nome partecipanti a [email protected] allegando la contabile e un contatto telefonico.

3) iscrizione presso la sede della Pro Loco Almenno San Bartolomeo in via San Tome’ 2 negli orari di apertura --> Martedi’ - Sabato 9.30-13.00 / 13.30-16.30; Domenica 9.30-12. Telefono 035/553205