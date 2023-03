A Selvino la Minimarcia di Carnevale

Al Parco Vulcano, a partire dalle 14.30, si potrà ritirare il tradizionale palloncino colorato che accompagnerà i bambini per circa 4 km tra le vie di Selvino, la partenza è prevista per le 15 , con la presenza di carri allegorici tra cui il «C’era una volta Zambla», recente vincitore al carnevale di Clusone; non mancheranno vari gruppi folkloristici tra cui il gruppo Boliviano «Caporales San Simon Sucre», il gruppo «Arlecchino» di Bergamo, il gruppo «Mexicano», la coppia del «Giupi e la Margì» oltre ai gruppi locali delle majorettes della banda musicale di Selvino.

All’arrivo al Parco Vulcano ci sarà il concorso per i costumi più divertenti per adulti e bambini, con il premio speciale a «Mercoledi Addams». Saranno presenti anche «Noi per Loro» e gli «Alpini di Selvino» con le loro frittelle e vin brulè. Per info www.minimarcia.it