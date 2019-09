(Foto by Fronzi)

Fuori dalla Casa del commiato ad Albino (Foto by Fronzi)

Ad Albino grande dolore per Marzia

Stasera la veglia, domani i funerali Grande dolore e la disperazione di chi è incredulo di fronte a una tragedia simile. Sono moltissime le persone che stanno raggiungendo nella giornata di domenica 22 settembre la Casa del commiato di via Roma, ad Albino.

Qui è composta la salma di Marzia Mecca, la 15enne morta nell’incidente aereo di sabato 21 settembre che ha causato gravi ferite al padre Stefano che pilotava il mezzo, alla sorella gemella Silvia e alla sorella Chiara, di 18 anni. Tantissime persone hanno raggiunto Albino per portare un abbraccio e una parola di conforto alla famiglia. Un via vai di amici, compagni di scuola, parenti e conoscenti del territorio, affranti per quanto accaduto. Alcune amiche di Marzia le hanno portato delle rose bianche. Poca la voglia di parlare, tante le lacrime e la commozione di tutti.

Con Marzia, accanto al feretro, c’è la mamma Francesca che, nel dolore di queste ore, ha trovato sabato la forza di tratteggiare un ricordo della figlia, «una ragazza stupenda, piena di gioia – ha detto la madre –. Amava tante cose, quest’estate aveva fatto il Cre con i bambini, a Fiorano al Serio». Animatrice, insieme alla sorella Silvia: le due ragazze erano molto unite. Avevano appena iniziato il secondo anno di liceo a Gazzaniga, dove tra l’altro la famiglia abita, nella frazione Masserini.

Le conosce bene il parroco di Fiorano, don Gimmi Rizzi, perché in questa parrocchia le gemelle (ma anche la sorella maggiore e il quarto fratello, il più piccolo) hanno seguito il percorso della catechesi, ricevuto i sacramenti. Il sacerdote descrive Marzia come una giovane «gioiosa, solare, laboriosa, sensibile, capace di prendersi cura». Una famiglia conosciuta sul territorio anche, tra le altre cose, per il mobilificio «Ongaro arreda» di Gazzaniga: il profilo bianco dell’edificio e la grande scritta sono familiari a chiunque percorra la provinciale della Valle Seriana.

Domenica sera alle 21 è in programma una veglia di preghiera a Fiorano, nella chiesa parrocchiale di San Giorgio Martire. Sempre qui, lunedì 23 settembre alle 15, saranno celebrati i funerali di Marzia.

