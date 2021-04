Ad Alzano aperto un punto prelievi di Humanitas Gavazzeni Da martedì 13 aprile è attivo il punto prelievi di Humanitas Gavazzeni all’interno del Poliambulatorio Aleman di Alzano Lombardo.

Humanitas Gavazzeni gestirà il punto prelievi presso il Poliambulatorio Aleman di Alzano Lombardo in via Ribolla 1 che martedì 13 aprile ha aperto al pubblico.

Con la riattivazione del punto prelievi, Humanitas Gavazzeni garantirà ai cittadini del territorio bergamasco i servizi di analisi cliniche con la professionalità e l’esperienza proprie della struttura ospedaliera.

Nel punto prelievi, presso il Poliambulatorio Aleman, è possibile effettuare prelievi ed esami di laboratorio da lunedì a sabato dalle ore 7 alle 9.30 sia con il Servizio sanitario nazionale che in regime privato, prenotabili nella sezione «Servizi online» del sito www.humanitasgavazzeni.it.

Tra le oltre 1.500 tipologie di analisi e approfondimenti, viene effettuato anche il tampone-test molecolare per la diagnosi di infezione Sars-Cov2, in regime privato, nella fascia oraria tra le 9.30 e le 10. Per prenotare la prestazione per i tamponi il numero da contattare è lo 035.4204500.

I referti sono consultabili online o presso il Punto prelievi stesso, dal lunedì al sabato dalle ore 10 alle ore 11. Il Punto Prelievi Humanitas Gavazzeni è convenzionato con i principali fondi assicurativi. Per informazioni: [email protected]

