Addio a Dario, l’amore per la montagna

Ghiaccio fatale a pochi passi dal Curò La chiamata immediata dell’amico, i soccorsi con l’elicottero ma Dario, 61 anni, se n’era già andato. Fatale il ghiaccio a pochi minuti dal rifugio Curò.

Un uomo appassionato di montagna, escursionista esperto, attento. Eppure a tradirlo è stata la leggera nevicata in alta quota e il ghiaccio che si era formato al Curò, in territorio di Valbondione. Dario Balduzzi, 61 anni, è morto sul colpo, tradito da quella montagna che amava tanto. L’incidente nella mattinata di martedì 19 marzo: l’uomo, originario di Clusone, era partito per un’escursione, come tante altre volte, con un amico.

È stato proprio l’amico a lanciare le chiamate ai soccorsi quando si è accorto della brutta scivolata di Dario. L’uomo però è deceduto sul colpo a 200 metri circa dal rifugio. L’incidente è accaduto intorno alle 11,15 in zona Tagliamento. La centrale operativa del 118 ha inviato sul posto l’eliambulanza di Bergamo. Sono partite anche le squadre del Soccorso alpino di Valbondione. L’amico è stato riaccompagnato a valle dagli operatori del Soccorso alpino.

Dario Balduzzi viveva da alcuni anni a San Lorenzo di Rovetta. A Clusone aveva gestito un negozio di macelleria in centro storico. In seguito aveva aperto un negozio a Gandino e poi aveva lavorato sempre nello stesso settore per altre attività commerciali. Grande appassionato di montagna, Dario Balduzzi era impegnato a salire le cime più alte delle Orobie. Era appassionato anche di parapendio e un volontario del comitato «Tutti per tutti».

Lascia una sorella e un fratello. La camera ardente sarà allestita nell’abitazione di famiglia, in via San Lucio, a Clusone. La data dei funerali non è ancora stata fissata.

