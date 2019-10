Addio a Vincenzo Caccia, morto sul lavoro

A Gandino Basilica gremita per i funerali Il 57enne era morto il 4 ottobre scorso In Val Brembilla, la cerimonia si è svolta sabato 12 ottobre alle 10.

«Non vorremmo essere oggi qui per salutare un amico, un conoscente, un collega al quale abbiamo detto addio troppo presto», sono queste alcune delle parole dell’omelia del parroco di Gandino, don Innocente Chiodi, che ha celebrato i funerali di Vincenzo Caccia, 57 enne morto sul lavoro in Val Brembilla lo scorso 4 ottobre.

Vincenzo era molto conosciuto in Valgandino soprattutto per la sua dedizione al lavoro, era nato e cresciuto in una famiglia contadina della frazione Cirano di Gandino, aveva quattro fratelli e due sorelle.

