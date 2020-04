Albino, sorpresa alla lezione online

C’è Totti: «Ragazzi, ce la faremo» All’incontro settimanale tra preside e alunni dell’istituto Solari il campione di Germania 2006. Domande a gogo: «Atalanta grande squadra».

Che sorpresa, soprattutto a questa età. Cresci a pane e calcio (pardon, pallavolo per le compagne di classe) e ti ritrovi collegato in diretta con Er Pupone, Francesco Totti in persona, maglietta linda che più bianco non si può manco fosse appena uscito dalla lavatrice (saranno le pods?) e risponde felice alle domande che piovono come cross in area di rigore.

Ti colleghi sulla piattaforma scelta dalla scuola per le videolezioni, c’è l’appuntamento settimanale con la preside e i prof e chi compare sullo schermo? Il campione del mondo 2006 poi dirigente della Roma di cui è stato l’uomo simbolo, ora sempre più presente sugli schermi, tra spot e la serie di Amazon prime video «Celebrity hunted». Una comparsata voluta per infondere coraggio, dire che davvero «Andrà tutto bene».

La reazione degli studenti dell’Istituto comprensivo Solari di Albino è stata «esplosiva, tanto che a un certo punto la piattaforma è saltata», spiega la preside Veronica Migani, protagonista a fine marzo di un altro collegamento vip con la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina. Cosa ne pensa dell’Atalanta? Come trascorre queste giornate in casa? Riesce ad allenarsi e restare in forma? Tante domande accavallate l’una sull’altra, microfoni accesi in contemporanea - collegati ieri pomeriggio c’erano qualcosa come 600 ragazzi sui 1.400 alunni del comprensivo che conta 10 plessi dalla scuola dell’infanzia alle medie - e saranno le troppe richieste di poter intervenire, sarà la gran quantità di persone connesse, il sistema ha dato forfait e addio Totti.

«Guardi, anche io ero talmente occupata a zittire i microfoni - spiega la dirigente scolastica - che non sono riuscita a seguire bene questo incontro». L’ha organizzato lei? La preside sostiene sia stata «una sorpresa, l’ho saputo pochi minuti prima del collegamento: Totti è entrato nella conversazione, ma non so chi l’abbia fatto, operativamente».

Resta l’emozione per gli alunni del «da grande farò il calciatore» e per i tanti genitori e fratelli che, incuriositi, si sono affacciati allo schermo dei vari pc e tablet. «I ragazzi impazzivano, i microfoni andavano a mille - prosegue Migani -, ognuno voleva chiedere a Totti qualcosa. Prima di tutto ha salutato tutta la scuola ma anche l’intera Valle Seriana. Ha detto “L’Italia è unita, abbiamo superato tante cose, ce la faremo anche questa volta, tutti insieme”». A chi gli ha chiesto un’opinione sull’Atalanta di Gasperini, il campionissimo ha risposto descrivendola come «una grande squadra». Poi una domanda sulla vita di questi giorni: «Come faccio ad allenarmi? A casa ho tanto spazio, posso farlo tutti i giorni» ha spiegato Totti. Peccato per il black-out. Magari stava per comparire pure Ilary.

© RIPRODUZIONE RISERVATA