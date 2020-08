Alta colonna di fumo grigio- Foto/Video

Incendio in un’azienda tessile di Leffe Verso le 13 di venerdì 7 agosto un grosso incendio si è sviluppato in nell’azienda tessile «Donato Martinelli» della cittadina seriana. Non ci sarebbero feriti.

Un devastante incendio si è sviluppato verso l’una in un’azienda tessile di Leffe, la «Donato Martinelli». Una gigantesca colonna di fumo grigio si è alzata in cielo ed visibile praticamente in tutta la valle.

N on ci sarebbero feriti, gli operai sono riusciti a uscire tutti prima che si sviluppassero le fiamme.

Sul posto sono subito intervenuti i Vigili del fuoco con diverse squadre da Gazzaniga, Bergamo, Clusone e un’autobotte da Romano. In arrivo anche altri rinforzi da Monza, Brecia e Lecco. Sul posto anche i carabinieri di Clusone e i forestali di Gandino.

Il comune di Leffe su Facebook ha diramato un avviso ai cittadini di tenere precauzionalmente chiuse le finestre.

Seguono aggiornamenti

(Foto by Roberto Vitali)

Gli operai usciti dalla ditta in fiamme a Leffe

(Foto by Giuliano Fronzi)

incendio leffe

(Foto by Giuliano Fronzi)

incendio leffe

(Foto by Giuliano Fronzi)

L’incendio ha distrutto interi capannoni

(Foto by Giuliano Fronzi)

