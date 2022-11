Alta Valle Seriana, calano le nascite. In tutti i 20 Comuni soltanto 177 bebè

I numeri sembrano confermare anche per il 2022 un calo generale delle nascite nei 20 Comuni dell’Alta Valle Seriana: sono 177 i bebé nati nei primi dieci mesi dell’anno (dati aggiornati al 31 ottobre 2022), ne mancano 55 per raggiungere i 232 dell’intero 2021, 47 invece per il 2020, l’anno più critico per le nascite in Alta Valle. Siamo purtroppo lontani dalle 295 nascite del 2014, annata tra le più positive dal 2013 ad oggi.