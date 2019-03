Alzano, aggredite da pitbull al parco

Due persone ferite, una al volto L’aggressione si è consumato in un parco al confine con Villa di Serio. I due cani erano scappati da un’abitazione: al momento della fuga, non c’era nessuno in casa. Animali già recuperati dalla polizia locale.

Paura ad Alzano Lombardo nella tarda serata di martedì 12 marzo. Due persone sono state aggredite da due pitbull scappati da un’abitazione: una persona, in particolare, è stata attaccata al volta e portata all’ospedale «Papa Giovanni XXIII». Secondo le prime informazioni, la sue condizioni non sarebbero gravi.

L’aggressione si è consumato in un parco al confine con Villa di Serio, paese dei proprietari della casa dalla quale i cani sono scappati. Al momento della fuga, nell’abitazione non c’era nessuno. Sul luogo del fattaccio è intervenuta la polizia locale di Alzano, che ha recuperato i due cani, ora in attesa di essere affidati all’autorità preposta.

