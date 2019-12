Alzano, scomparso oltre sei mesi fa

Ritrovato il corpo di Angelo Zanchi Il pensionato, 78 anni, non aveva più fatto ritorno a casa dal 6 giugno scorso. Il cadavere, avvistato da un escursionista, nei boschi di Olera.

È stato ritrovato domenica 29 dicembre il corpo senza vita di Angelo Zanchi, il pensionato di 78 anni di Nese (Alzano) di cui non si avevano più notizie da oltre sei mesi, dopo che era uscito di casa per un giro in bicicletta. Il cadavere era in una fenditura tra due rocce nei boschi di Olera ed è stato notato da un escursionista in mattinata. I carabinieri sono certi che i resti appartengano a Zanchi: tutto fa pensare, purtroppo, a un tragico gesto da parte del pensionato.

LA SCOMPARSA

Angelo Zanchi, 78 anni, di Nese di Alzano Lombardo, era scomparso il 6 giugno scorso. Uscito di casa per un giretto di mezza giornata in bicicletta, come faceva abitualmente, non aveva più fatto ritorno. Vane le ricerche. Oltre alle Forze dell’ordine, per cercare il pensionato si mobilitarono anche i volontari della Protezione civile e le unità cinofile e a essere ritrovata fu però solamente la bicicletta dell’uomo, abbandonata in località Busa. Con i carabinieri collaborarono anche cani molecolari, volontari, speleologi e persino di gruppi di ragazzi.

Angelo Zanchi

