Ancora bocconi avvelenati

Allarme a Nembro Diversi casi di bocconi avvelenati sono stati segnalati in Valle Seriana, in particolare a Nembro, in zona San Faustino.

Diversi casi di bocconi avvelenati sono stati segnalati in Valle Seriana, in particolare a Nembro, in zona San Faustino. Lo documentano gli utenti della pagina Facebook «Sei di Nembro se anche tu...» con fotografie piuttosto eloquenti. «Ho mostrato al mio veterinario il tipo di boccone avvelenato – spiega l’autore del post – e mi ha detto che è mortale. Un cane nei giorni scorsi è stato ricoverato per aver ingerito il boccone».

Tra lo sconcerto e la rabbia generale dei proprietari di cani c’è anche chi lamenta il comportamento di alcuni padroni di quadrupedi: «Io sono con voi. – si legge in un commento –. Ma queste cose accadono perché tanta gente non raccoglie gli escrementi dei propri cani! Sono i padroni che devono rispettare le regole se no si andrà sempre a denunciare».

