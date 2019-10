Cade in un burrone mentre è a caccia

Muore 22enne nella zona del Pora Tragedia in montagna nella mattinata di mercoledì 2 ottobre: un giovane di 22 anni è morto, caduto in un burrone nella zona del Pora mentre era a caccia.

Ancora non si hanno informazioni nel dettaglio, si tratta di un ragazzo di 22 anni che era in montagna a caccia, nella zona del Pora. Per cause ancora da accertare, sarebbe scivolato e caduto in un burrone, dove è morto. La tragedia nella zona di Angolo Terme, sul versante bresciano del Pora. Sul posto immediato l’intervento dell’elicottero del 118.

