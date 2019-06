Appello per Angelo, scomparso da Nese

La figlia: se qualcuno lo ha visto ci chiami Il pensionato, 78 anni, giovedì mattina, 6 giugno, è uscito di casa e non ha più fatto ritorno. La famiglia ha presentato denuncia ai carabinieri: si sono mosse anche la Protezione civile e le Unità cinofile, ieri sera trovata la bicicletta nella frazione Busa, al limitare del bosco.

Sono in apprensione i familiari di Angelo Zanchi, pensionato di 78 anni di Alzano Lombardo che giovedì mattina, 6 giugno, è uscito di casa, a Nese, dove abita con la moglie e un figlio, e non ha più fatto ritorno. «Mio papà di solito esce al mattino per fare una passeggiata ma a mezzogiorno torna sempre a casa per pranzo – spiega l’altra figlia, Nives, che ha postato un appello sul gruppo Facebook “Sei di Alzano Lombardo se” –. Non vedendolo rientrare mia mamma si è preoccupata e mi ha chiamato. Alle 14 sono andata dai carabinieri di Alzano a sporgere denuncia e sono partite le ricerche. Si sono mosse anche la Protezione civile e le Unità cinofile, e alle 20 hanno trovato la bicicletta di papà nella frazione Busa, al limitare del bosco. Temiamo che possa aver perso l’orientamento o che possa avere avuto un malore, vista l’età. Se qualcuno l’ha visto per favore mi contatti al numero 347.9839986». Angelo Zanchi indossa pantaloni blu e maglietta blu a righe.

