Ardesio, in migliaia alla fiera delle capre

Vincono Rambo e Clarissa - Foto Una tradizione che continua a contagiare migliaia di persone: numeri da record per la fiera delle capre da record.

Una spettacolare giornata di sole, sullo sfondo le vette innevate delle Orobie, ha favorito la buona riuscita della 19a Fiera delle Capre e la 17° fiera dell’asinello ad Ardesio. Migliaia le persone - la stima è di quasi quattromila visitatori, giunti anche dal Trentino oltre che dal Bresciano, dal Milanese, da Lecco e da Sondrio. Tutti ad ammirare le capre e gli asinelli, che si lasciavano accarezzare soprattutto dai tanti bambini giunti con le loro famiglie.

Per la non facile scelta di re e della regina tra i migliori esemplari in lizza, Stefano Giovenzana ha richiesto via via l’applauso del pubblico. Quindi ha incoronato re «Rambo», becco adulto vallesano dell’azienda di Simona Gheza, di Borno. Regina invece è risultata la camosciata «Clarissa» dell’azienda Cascina Tilde di Casnigo.

In questo video del lontano 2003 Flaminio Beretta, conosciuto come l’eremita di Ardesio, racconta la nascita della fiera delle capre di Ardesio.

