Brucia auto in un box, il fumo raggiunge tre appartamenti: tre persone evacuate

Tre persone sono state evacuate dalle loro case, attorno alle 6,30 di lunedì 14 marzo a Clusone, per via di un incendio che è partito da un’auto posteggiata in un box di via Mazzini. Il fumo ha infatti raggiunto tre sovrastanti appartamenti e gli abitanti sono stati fatti uscire e affidati alle cure mediche: nessuno è in gravi condizioni.