Brucia il vecchio albergo di Parre, Vigili del fuoco in azione: nessun ferito - Foto

I Vigili del fuoco della centrale di Bergamo, del distaccamento di Clusone e i volontari di Gazzaniga sono intervenuti per un incendio all’albergo Belvedere in disuso a Parre, in via Roma. Il rogo giovedì 3 gennaio intorno alle 19.30.