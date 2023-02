Brucia tetto, vigili del fuoco in azione a Pradalunga - Foto

L’incendio si è verificato in via Forcella intorno alle 11.10: il tetto era ben isolato dalla presenza di un sottotetto che avrebbe così evitato il propagarsi delle fiamme. Si indaga sulle cause del rogo: potrebbe essere stato il malfunzionamento della canna fumaria del palazzo ma saranno gli accertamenti dei vigili del fuoco a chiarire la situazione.

Nel frattempo i vigili del fuoco hanno proceduto alla bonifica della parte interessata dall’incendio: l’abitazione non ha subito danni gravi. Non è stato nemmeno necessario evacuare la famiglia che l’abita in quanto l’edificio non è stato giudicato inagibile.