Taglia una pianta e cade da 10 metri

Grave un giovane di 25 anni Tre ambulanze e l’elicottero sono arrivati a Cene per un grave infortunio delle 9 di lunedì 30 luglio.

Stava tagliando una pianta quando è caduto dall’albero da un’altezza di circa dieci metri: un giovane di 25 anni è in gravi condizioni a Cene, in via Vall’Alta. Sul posto tre ambulanze e l’elicottero del 118 decollato da Sondrio. L’incidente alle 9 di lunedì 30 luglio nella zona boschiva in località Colle Sfanino.

Dall’elisoccorso è stato calato il medico con il verricello e sul posto sono giunte anche l’auto medica e un’ambulanza della Croce Rossa di Alzano Lombardo. Le condizioni del ragazzo sono critiche: pare che il 25enne si fosse arrampicato sulla pianta per tagliarla quando è caduto da un’altezza di una decina di metri.

