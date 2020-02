Cade per 100 metri e finisce in un dirupo

Pizzo Formico: salvato un cane beagle I Vigili del fuoco di Clusone sono stati impegnati in un soccorso delicato di un cane precipitato mentre era a passeggio con la sua padrona sul Pizzo Formico.

Apprensione per un cane nel pomeriggio di domenica 2 febbraio sul Pizzo Formico raggiungibile da Gandino e Clusone. Un cane di razza beagle, di 3 anni, di nome Thor, era a passeggio con la sua padrona nella zona del Pizzo Formico quando è precipitato nei pressi della croce, per cause ancora da accertare, per un centinaio di metri finendo in un dirupo. Immediata la richiesta di soccorso da parte della padrona e l’intervento della squadra dei Vigili del fuoco di Clusone.

I pompieri hanno utilizzato delle tecniche di soccorso Saf (di derivazione speleo alpinistico fluviale) per salvare l’animale che era molto spaventato ma non si è fatto male. La squadra dei Vigili del fuoco è stata impegnata dalle 15.30 fino alle 19 nel salvataggio del cagnolino conclusosi con successo. Thor è così ritornato tra le braccia della sua padrona.

