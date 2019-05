Cagnolino veglia il padrone

stroncato da infarto in strada La tragedia a Sergnano, in provincia di Cremona, dove il 54enne, originario di Peia, abitava.

Sarà eseguita lunedì 6 maggio in mattinata l’autopsia sul corpo di Alessandro Marinoni, l’uomo di 54 anni originario di Peia morto martedì 30 aprile a Segnano, in provincia di Cremona, dopo essere stato colpito da un malore mentre passeggiava in strada col suo cane. L’esame autoptico verrà effettuato nell’obitorio dell’ospedale di Crema, dove si trova la salma. L’uomo da qualche anno abitava a Segnano e attualmente non aveva un’occupazione: viveva in un appartamento in compagnia del suo cocker Whisky, che martedì sera lo ha vigilato fino all’arrivo dei soccorritori, chiamati da alcuni passanti.





