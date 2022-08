Cane cade nel fiume, scattano i soccorsi a Villa di Serio: «Tequila» è in salvo

I Vigili del fuoco del distaccamento di Dalmine, i Saf (nucleo Speleo alpino fluviale) della Centrale di Bergamo e i sommozzatori volontari di Treviglio sono intervenuti nel pomeriggio di sabato 27 agosto a Villa di Serio per il salvataggio di un cane. L’allarme è scattato poco dopo le 16 in via Aldo Moro: il cane, un Amstaff di nome «Tequila», è finito accidentalmente nel fiume Serio e la proprietaria, preoccupata per averlo perso di vista, ha lanciato l’allarme. Le ricerche sono partite, fortunatamente con lieto fine. Il cane infatti è riuscito ad avvicinarsi alla riva, dove è stato avvistato e aiutato a uscire dall’acqua, stanco e infreddolito ma in buone condizioni, circa 45 minuti dopo che era scattato l’allarme. È stato quindi riconsegnato alla proprietaria.