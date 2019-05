Cane con la zampa rotta nel canale

Albino, salvato dai Vigili del Fuoco Nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 5 maggio, in via Provinciale. L’animale soccorso è un cane pastore.

Nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 5 maggio, è stato recuperato un cane pastore nei pressi del canale di via Provinciale ad Albino. L’animale aveva una zampa rotta e non riusciva a camminare. Sul posto, per soccorrerlo, sono intervenuti i Vigili del fuoco di Gazzaniga con un’autopompa serbatoio.

