(Foto by Mirco Bonacorsi)

Le cascate del Serio di nuovo ghiacciate per il freddo fuoristagioneI (Foto by Mirco Bonacorsi)

Cascate del Serio di nuovo ghiacciate

Gelata fuori stagione: al Curò - 5 gradi Torna il freddo in alta montagna: al Curò le temperature nella notte sono scese sotto lo zero termico. E le famose cascate si sono ghiacciate nuovamente. Intanto ecco le date per ammirare il triplice salto.

Con il freddo della notte scorsa le cascate del Serio sono tornate a ghiacciarsi. In quota, ai 1.900 metri del rifugio Curò, la temperatura è infatti scesa a -5 gradi nella notte tra lunedì 25 marzo e martedì 26 marzo. Intanto sono state rese note le date in cui sarà possibile ammirare il triplice salto del Serio: il 16 giugno, il 18 agosto, il 15 settembre e il 13 ottobre e al buio il 20 luglio.

Mentre il filo d’acqua che precipita a valle dal triplice salto del Serio a causa del freddo intenso attualmente si è trasformato in un ammasso di ghiaccio bello a vedersi, il Comune di Valbondione, in accordo con Enel, ha già fissato le date di apertura delle Cascate del Serio per il 2019.

Come negli ultimi anni saranno cinque le aperture, tutte comprese tra il mese di giugno e quello di ottobre. In diurna, esattamente tra le 11 e le 11,30, sarà possibile ammirare l’affascinante spettacolo dell’acqua che precipita a valle per 350 metri il 16 giugno, il 18 agosto, il 15 settembre e il 13 ottobre.

Lo spettacolo in notturna della Cascata del Serio si potrà invece ammirare il 20 luglio, dalle 22 alle 22,30. Ancora Comune ed Ufficio turistico non hanno deciso quali manifestazioni affiancare allo spettacolo offerto dall’acqua, tra quelle che solitamente si organizzano – concerti e assaggi enogastronomici – a corredo delle date. Lo si farà nei prossimi mesi.

