Casnigo, gatto si introduce in casa

Graffia una donna che finisce in ospedale Il gatto è entrato in un’abitazione e ha graffiato una donna. Chiamati i vigili del fuoco, la signora in ospedale per essere medicata.

Nella mattinata di mercoledì 7 agosto la figlia ha chiamato i vigili del fuoco: un gatto era entrato nella loro abitazioni creando un po’ di problemi. La madre è stata graffiata dal micio che è stato poi recuperato dai pompieri: sarà ora contattato un gattile perchè l’animale pare non avere padroni. La donna è stata invece portata dalla figlia in ospedale per essere medicata. L’incidente a Casnigo in via San Carlo.

