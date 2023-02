Casnigo, taglia un albero e gli cade addosso: ferito un 53enne

Un uomo di 53 anni è stato travolto dall’albero che stava tagliando ed è rimasto ferito a una gamba. L’infortunio è avvenuto alle 9.30 di venerdì 24 febbraio in via Colle Bondo a Casnigo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Clusone e i volontari di Gazzaniga che hanno liberato l’uomo: il 53enne è stato assicurato a una barella e poi affidato ai medici del 118. È stato poi portato via in elicottero.