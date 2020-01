Castione, incendio al pascolo

In fumo circa duemila metri quadrati Le fiamme in località Denzil di Bratto. In azione anche l’elicottero per bonificare l’area.

Incendio nel pomeriggio di giovedì 2 dicembre in località Denzil di Bratto, frazione di Castione. Le fiamme – di cui ancora non si conosce l’origine – si sono sviluppate in un’area adibita a pascolo. Il rogo è stato domato in tempi brevi grazie all’intervento delle squadre antincendio boschivo di Castione, che hanno operato con otto uomini. L’area investita dalle fiamme – circa duemila metri quadrati – è poi stata bonificata anche con l’intervento dell’elicottero. L’allarme è stato dato poco dopo le 14 e le operazioni di spegnimento si sono concluse attorno alle 17 (le foto sono di Giuliano Fronzi).

