Cavalli in libertà a Gandino - Foto

Trambusto all’ingresso a scuola Cavalli in libertà attorno alle 8 di giovedì 5 dicembre a Gandino. Gli animali sono fuggiti da un appezzamento di terreno in via Foscolo, alla periferia del paese.

Hanno pensato di fare un salto a scuola proprio in coincidenza con l’inizio delle lezioni, seminando preoccupazione e qualche sorriso. Cavalli in libertà attorno alle 8 di giovedì 5 dicembre a Gandino. Gli animali sono fuggiti da un appezzamento di terreno in via Foscolo, alla periferia del paese, raggiungendo il viale del Cimitero e la zona di via Cesare Battisti, dove ha sede la scuola primaria e dove le lezioni erano appena iniziate.

Comprensibile lo spavento dei numerosi passanti, anche se gli animali sono apparsi tranquilli, quasi incuriositi dall’originale passeggiata fuori programma. Il personale non docente ed alcuni genitori hanno avuto la prontezza di indirizzare i cavalli verso il retro della scuola, in modo non avessero ulteriori vie di fuga. A risolvere la situazione è stato poi il tempestivo intervento della Polizia Locale e dei Carabinieri di Gandino, ma soprattutto dell’allevatore proprietario, che da subito si era messo all’inseguimento degli animali. I cavalli sono stati condotti di nuovo al proprio recinto.

