Cavallo scivola in un canale ad Ardesio

Recuperato con l’autogru dei pompieri È successo nella tarda mattinata di martedì 21 agosto: l’animale è caduto in un canale idrico in Alta Valle Seriana.

Un cavallo è finito accidentalmente in un canale d’acqua nella mattinata di martedì 21 agosto, ad Ardesio, in Alta Valle Seriana. Intorno alle 11.30 sono giunti sul posto i Vigili del fuoco di Clusone: si è reso necessario però l’intervento dell’autogru dei pompieri di Bergamo per sollevare lo sfortunato animale. Dopo quasi due ore l’animale è stato tratto in salvo intorno alle 13. Ancora da capire come sia finito in acqua: dalla prima ricostruzione sembrerebbe che la ragazza che era in sella all’animale sia scesa per avvicinarsi al canale idrico che alimenta la centrale idroelettrica dello stabilimento ex Pozzi di Ponte Selva; il cavallo è poi scivolato nell’acqua.

