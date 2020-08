Cede muro di un canale, frana in strada

Vigili del fuoco in azione a Cene Maltempo, smottamento in via Monte Bo’. Sono intervenuti i vigili dl fuoco di Gazzaniga.

Intervento dei vigili del fuoco volontari di Gazzaniga nel primo pomeriggio di lunedì 3 agosto a Cene, in via Monte Bo’ all’altezza del civico 8. Secondo le prime informazioni, a causa del maltempo delle ultime ore il muro di contenimento di un canale ha ceduto ed il terreno è franato sulla strada sottostante. I vigili sono entrati in azione per bonificare l’area e mettere in sicurezza la strada.

