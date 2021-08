Cene, salvataggio sotto il ponte di via Bellora: giovane recuperato dai pompieri Nella mattinata del 26 agosto l’intervento dei pompieri con il 118 e i carabinieri nel greto del fiume Serio.

I Vigili del fuoco volontari di Gazzaniga e il nucleo Saf (Speleo-alpino-fluviale) della centrale di Bergamo sono intervenuti con il 118 e i carabinieri verso le 10 di giovedì 26 agosto per soccorrere e recuperare un giovane a Cene, sotto il ponte del fiume Serio in via Ulisse Bellora. Il giovane - 27 anni - si trovava fuori dall’acqua, sulle rocce proprio sotto il ponte, per motivi in corso d’accertamento. A chiamare i soccorsi sono stati dei passanti che hanno notato il ragazzo seduto sotto il ponte, apparentemente senza forze. I Saf con l’ausilio dell’autoscala si sono imbracati e calati circa 10 metri per recuperarlo in sicurezza, portarlo sul ponte e affidarlo alle cure mediche. Il giovane, ferito a una spalla, era cosciente e le sue condizioni non sono apparse preoccupanti: è stato trasportato in ambulanza all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo. I carabinieri hanno avviato gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto.

Il recupero

(Foto by Fronzi)

Il giovane è stato sollevato con una barella

