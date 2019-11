Cerca di recuperare delle api

60enne cade per 15 metri a Oneta Stava cercando di recuperare uno sciame di api su un piccolo albero nei boschi della frazione di Chignolo, nel Comune di Oneta, ma è scivolato ed è caduto in un dirupo con un volo di 15 metri.

Il luogo della caduta si trova infatti su un pendio ripido e l’uomo ha perso l’equilibrio con una caduta che gli ha causato diversi traumi. Le persone che erano con lui hanno subito chiesto aiuto. La Centrale ha allertato la VI Delegazione Orobica del Soccorso alpino che ha inviato sul posto l’elicottero, che ha sempre a bordo il tecnico di elisoccorso del Cnsas, il Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico che in questo caso ha imbarcato un altro tecnico direttamente sul posto.

L’ottima conoscenza dei luoghi ha permesso di individuare in pochi minuti l’esatta localizzazione della persona infortunata. Partiti a supporto anche i soccorritori di turno al centro operativo di Clusone. L’uomo, residente in zona, è stato stabilizzato e recuperato, poi trasportato in ospedale a Bergamo. L’intervento è cominciato poco prima delle 16 di domenica pomeriggio 10 novembre, ed è finito poco dopo.

