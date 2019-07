(Foto by Fronzi)

La Presolana illuminata (Foto by Fronzi)

Che meraviglia a Castione

La Presolana illuminata fa sognare La Regina delle Orobie è stata immensa e bellissima, illuminata nel buio di una splendida serata iniziata all’insegna della natura e dell’amicizia.

Una giornata ricca di emozioni martedì 30 luglio a Castione della Presolana per la PresolNight, l’iniziativa organizzata da Visit Presolana con il Comune. Nella Giornata mondiale dell’Amicizia erano in migliaia gli spettatori che da Predusolo, dal Donico, dal rifugio Carlo Medici, ma anche da altri punti strategici si sono fermati per ammirare il versante sud della Presolana illuminato dai potenti fari della Croce Blu di Gromo.

