Clusone, denunciato neo patentato

Al volante ubriaco, alcol 6 volte oltre il limite Operazione contro le stragi del sabato sera in Val Seriana, arrestato anche un 30enne per spaccio di droga.

Nella tarda serata di sabato 23 novembre durante una serie di controlli sul territorio, i Carabinieri della Stazione di Clusone hanno denunciato un giovane di 20 anni di Seriate e residente a Parre, incensurato, studente, neopatentato, alla guida di una Mercedes classe A con un tasso alcolemico di 2,92 g/l. Il ragazzo era insieme ad altri quattro amici. Gli è stata ritirata la patente, mentre il veicolo è stato restituito al proprietari che era uno degli amici.

Nei successivi controlli i carabinieri hanno anche arrestato un 32enne di Clusone per detenzione ai fini di spaccio di stupefacente in quanto trovato in possesso di: 160 grammi di hashish, 7 grammi di marijuana, due bilancini di precisione e 400 euro in contanti. Tutto il materiale è stato sequestrato.

il materiale sequestrato allo spacciatore

© RIPRODUZIONE RISERVATA