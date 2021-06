Clusone, cade in bici: 32enne soccorsa con l’elicottero Incidente nel pomeriggio di domenica 13 giugno in via Mazzini.

Intervento di soccorso domenica 13 giugno a Clusone, in via Mazzini, dove poco prima delle 16 una donna di 32 anni è rimasta ferita in seguito a una caduta in bici. Ancora in corso d’accertamento le cause e la dinamica dell’incidente. Sul posto sono intervenuti l’elisoccorso, che è atterrato in un prato nelle vicinanze, un’ambulanza del Corpo volontari Presolana e i carabinieri. La donna, cosciente, è stata trasportata con l’elicottero all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo per gli accertamenti diagnostici e le cure del caso.

Una fase dei soccorsi

(Foto by Fronzi)

