Clusone sospende il Carnevale

Feste annullate anche nella Bassa La Turismo Pro Clusone, in risposta al decreto sul coronavirus, domenica mattina 23 febbraio ha annullato l’evento «Miss e Mister Frittella» in programma nel pomeriggio nel centro storico cittadino.

Sono attese decisioni per la festa in piazza di lunedì sera e la sfilata dei carri allegorici e gruppi mascherati del 68° Carnevale Clusonese in programma nel pomeriggio di martedì grasso a Clusone.

«Questa mattina (domenica, ndr), in merito alle scelte di Governo per il coronavirus, decideremo il da farsi sulle manifestazione di Carnevale. Alle 10 avremo una riunione di Consiglio» scrive in un post su facebook la Turismo Pro Clusone.

Il 68° Carnevale Clusonese ha preso il via sabato 22 febbraio con la partecipata sfilata in maschera dei bambini, e dovrebbe concludersi martedì con la tradizionale sfilata che quest’anno aveva raccolto iscrizioni per sette carri e gruppi mascherati.

Anche i Comuni della Pianura bergamasca affrontano i timori per il focolaio attendendo indicazioni dall’Ats di Bergamo, dalla Prefettura o dalla Regione, prima di prendere decisioni. Sabato a Treviglio è andata in onda la sfilata di Carnevale con il solito pienone, mentre il sindaco di Calvenzano, Fabio Ferla, presidente dell’Ambito di Treviglio (che riunisce 18 Comuni della Pianura), ha deciso nel suo paese di annullare i festeggiamenti per il Carnevale previsti al chiuso in oratorio. Da Ats, Prefettura e Regione comunque, per l’«avamposto» della Bassa sabato non è arrivata alcuna indicazione in merito alla necessità di prendere provvedimenti precauzionali. E i sindaci dei vari Comuni, visto il montare di paure e preoccupazioni espresse soprattutto sui social network, lo hanno ribadito su Facebook pubblicando tutti quanti il messaggio: «Si avvisa la cittadinanza che non sono pervenute dalle autorità competenti - Regione Lombardia, Ats e Prefettura - richieste o prescrizioni di misure e provvedimenti straordinari. Si invita a evitare allarmismi e si raccomanda di attenersi al decalogo dai comportamenti da adottare per evitare il contagio da Coronavirus diramato da Regione e ministero della Salute. Aggiornamenti e provvedimenti diramati dalle autorità competenti saranno tempestivamente comunicati alla Cittadinanza».

Fornovo e Misano, invece, hanno deciso di annullare il Carnevale. Sul sito del Comune di Fornovo è apparso il messaggio: «Alla luce dei recenti sviluppi sulla diffusione del Coronavirus, si invita la popolazione ad evitare per quanto possibile i centri di aggregazione particolarmente affollati. A titolo precauzionale e di comune accordo con le associazioni coinvolte sono annullate tutte le manifestazioni sul territorio relativamente al Carnevale» previste per domenica in palestra. Il sindaco di Misano, Daisy Pirovano, attraverso un’ordinanza sindacale ha disposto fino a martedì «la revoca di tutte le manifestazioni pubbliche e private all’aperto e in spazi chiusi che comportino assembramento di persone», la chiusura del centro sportivo comunale, la sospensione del progetto comunale «Io cresco» e la chiusura al pubblico dell’oratorio comunale.

