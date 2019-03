Colere, bloccato in parete Salvato dall’elisoccorso

Colere, bloccato in parete

Sabato pomeriggio una persona è rimasta bloccata in parete (tecnicamente, «incrodata») nella zona del colle della Guaita, sulla Presolana sopra Colere. L’allarme è scattato alle 17: un uomo non è più riuscito né a salire né a scendere dal punto in cui si trovava. Sul posto è intervenuto l’elisoccorso, che l’ha recuperato e portato a valle, a Colere.

