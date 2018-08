Colere, motociclista cade in zona impervia

Elicottero e soccorso alpino in azione Elisoccorso di Bergamo in azione in Val di Scalve nella mattinata di sabato per una caduta da moto in una zona impervia di Colere.

L’incidente è avvenuto intorno alle 9.30 dell’11 agosto e ancora non si conosce la dinamica dell’incidente. Potrebbe essere un motociclista con moto cross, ma le informazioni non sono ancora chiare. Le condizioni del centauro non dovrebbero essere gravi ma hanno comunque richiesto l’intervento del soccorso alpino e dell’elicottero del 118.

© RIPRODUZIONE RISERVATA