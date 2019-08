Colere, ripartono le seggiovie

Aperte tutti i giorni fino a settembre Dopo i timori di una chiusura definitiva dell’impianto è arrivato il momento, anche per le seggiovie di Colere, di tornare a girare.

La «RS Impianti», la nuova società che ha preso in carico l’impianto, ha aperto ufficialmente la stagione estiva. Dopo aver fatto in modo di riallacciare il servizio elettrico alla struttura e dopo aver effettuato tutti i controlli e i collaudi degli impianti di risalita, giovedì mattina, dalle 8 fino alle 12,30 e dalle 13,30 alle 17, ha riaperto ufficialmente gli impianti. E li manterrà aperti ogni giorno fino al primo settembre. Sono due le seggiovie, da Colere fino a Cima Bianca. Sono stati previsti anche biglietti ridotti per i bambini ed è stata siglata una convenzione con il vicino rifugio Albani: attraverso l’acquisto del biglietto dedicato si otterrà un buono pasto di due euro da spendere al rifugio e si potrà utilizzare la seggiovia per il viaggio di ritorno anche il giorno successivo a quello della salita.

