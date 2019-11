Giallo a Colere, uomo morto folgorato

Trovato su un traliccio dell’alta tensione La tragedia è avvenuta in Val di Scalve lunedì 25 novembre alle 14.15, ma ancora mistero su quanto accaduto.

Ancora le notizie sono frammentarie e la dinamica tutt’altro che chiara. Il corpo senza vita di un uomo folgorato è stato trovato appeso a un traliccio dell’alta tensione lunedì 25 novembre nei boschi a circa un chilometro dal centro abitato di Colere.

Il ritrovamento è stato effettuato verso le 14 da un passante che ha subito allertato i soccorsi. Sul posto è arrivato un elicottero e un’ambulanza che tuttavia non sono intervenuti.

Per i rilievi e per cercare di capire che cosa sia accaduto stanno indagando i carabinieri di Clusone che non escludono ancora nessuna possibilità. Il corpo sarebbe completamente carbonizzato, e per questo l’identificazione al momento risulta impossibile.

Seguono aggiornamenti.

