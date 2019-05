«Con Selvino amore a prima vista»

I sei maestri di Tai Chi sull’altopiano Per la prima volta in Europa, l’altopiano ospita il simposio internazionale con esperti di questa antica arte marziale cinese.

Sono oltre 300 gli ospiti che hanno raggiunto l’Altopiano di Selvino, provenienti da oltre 20 Paesi dalla Francia all’Australia, dagli Usa alla Germania, per partecipare all’International Tai Chi Chuan Symposium «Direttamente dalla fonte». Fino a mercoledì 29, Selvino sarà protagonista di un evento organizzato per la prima volta in Europa, con la presenza di sei maestri di Tai Chi Chuan tradizionali, ricercatori, professionisti in campo medico e praticanti che attirerà tanti appassionati e cultori di questa antica arte marziale cinese.

I sei grandi Maestri Capiscuola Chen Zhenglei, Yang Jun, Wu Kwongyu, Zhong Zhenshan, Sun Yongtian, He Youlu, che rappresentano gli stili tradizionali di tai chi chuan, terranno lezioni e si esibiranno in dimostrazioni aperte al pubblico.

«Il simposio è uno degli eventi più grandi al di fuori della Cina per il tai chi chuan - spiega il Maestro Yang Jun, erede e rappresentante della quinta generazione del Tai Chi Chuan della Famiglia Yang e Presidente della Yang Family Tai Chi Chuan Foundation –. Porterà le più alte rappresentanze tra i Maestri degli stili tradizionali che avranno modo di incontrare e discutere con ricercatori di scienze mediche riguardo agli effetti benefici del tai chi sulla salute e sul benessere, combinando le antiche conoscenze della cultura cinese con le ricerche più moderne delle scienza. Sarà un evento veramente unico».

Il maestro Yang Jun lo scorso anno è stato ospitato a Selvino per un seminario e si è innamorato della località bergamasca. «Anche quest’anno offriremo il supporto logistico ed attrezzature sportive per questo evento eccezionale» spiega Simone Grigis della Selvino Sport. «Lo scorso anno il maestro è stato ospitato nella nostra struttura - ricorda Massimiliano Bertocchi, titolare dell’Harmony Suite Hotel - da subito abbiamo cominciato a pensare come accogliere questo evento coinvolgendo tutte le strutture ricettive del paese».

«È davvero un Simposio di rilievo internazionale – commenta Simona Murero, assessore al Turismo del comune di Selvino, che patrocina la manifestazione –. Hanno raggiunto il nostro paese centinaia di persone da tutto il mondo». Coinvolto nell’accoglienza degli ospiti anche il Comitato turistico: «In questi giorni è stato addobbato il paese con bandierine per sottolineare l’internazionalità del Simposio - aggiunge Massimo Grigis, presidente del Comitato-. Altre decorazioni riprendono il colore azzurro lilla che caratterizza la manifestazione. Tra gli eventi collaterali il corso di cucina che ha già registrato il tutto esaurito. Quello che vorremmo è che gli ospiti ricevessero un benvenuto speciale e trovassero in un piccolo paese della Valle Seriana un’ accoglienza indimenticabile». Durante il Simposio, i Maestri dei diversi stili terranno dei laboratori in cui i partecipanti impareranno una forma a mani nude di dieci movimenti che ogni Maestro ha creato specificamente per il Simposio di Tai Chi Chuan.

Oltre ai laboratori riservati agli iscritti, tante le occasioni per i neofiti per avvicinarsi a questa arte marziale: per esempio ogni mattina dalle 6,30 alle 7,30 si svolgeranno lezioni gratuite nella piazza del comune. E ancora si potrà assistere al torneo amichevole con la Coppa Tai Chi Chuan della Famiglia Yang. Per informazioni: www.taichisymposium.com.

