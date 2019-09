Controllati pullman e autisti dei bus

Un conducente positivo all’alcol test Controllati nove autobus di linea e i relativi autisti: un conducente di Gazzaniga è risultato positivo all’alcol test con un tasso alcolemico rilevato di 0,20 gr/l. Per i conducenti del trasporto pubblico per legge deve essere di 0,0 gr/l.

«Nell’ambito delle attività di controllo relative la sicurezza nella circolazione stradale e la salvaguardia dei passeggeri del servizio di trasporto pubblico, negli ultimi giorni la Sezione Radio Mobile della Compagnia di Clusone ha sottoposto a controllo nove autobus di linea e relativi autisti». Lo segnalano le forze dell’ordine che hanno effettuato gli accertamenti nelle aree di scambio delle autolinee, ai capolinea e nelle vicinanze di plessi scolastici, un’operazione orientata a verificare «l’idoneità al servizio dei conducenti, l’efficienza dei mezzi, la presenza dei dispositivi di sicurezza in ognuno di essi contenuto (es. martelletti frangi vetro, estintori, cassetta pronto soccorso) e il rispetto della capacità di carico relativa ai passeggeri trasportati» continuano dalla Sezione Radiomobile.

Al termine dei controlli un autista, B.L. classe 1977, di Gazzaniga, è risultato positivo all’alcol test con un tasso alcolemico rilevato di 0,20 gr/l: per i conducenti del trasporto pubblico per legge deve essere di 0,0 gr/l. Si è provveduto pertanto alla contestazione di cui all’art 186 bis C.d.S. ed alla decurtazione di 5 punti dalla Carta Qualificazione Conducente (patente per conducenti professionali). L’ attività dei militari proseguirà nei prossimi giorni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA