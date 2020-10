Controlli sulle strade della Val Seriana

Ubriaco, rischia di investire un poliziotto Ubriaco al volante è stato fermato per un controllo, ma ha rischiato di investire gli agenti della Polizia Locale Unione insieme sul Serio

Nuovi controlli sulle strade bergamasche e nei luoghi a rischio assembramento. Nella serata di giovedì 15 ottobre, cinque pattuglie della Polizia Locale Unione insieme sul Serio hanno proceduto ad un controllo capillare del territorio: particolare attenzione è stata data ai luoghi segnalati dalla cittadinanza negli ultimi giorni, nello specifico luoghi di ritrovo dei sei Comuni dell’unione.

Sono 93 le persone controllate e 16 le sanzioni: durante i controlli un cittadino italiano è stato deferito all’autorità giudiziaria per guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico tre volte superiore al consentito. Inoltre,durante il controllo, il conducente ha rischiato di investire gli agenti in strada tanto le sue condizioni fisiche non gli permettevano di mantenere il controllo dell’autovettura.



«Stiamo cercando di aumentare i controlli sulle strade, in particolare dedicandoci al controllo di quei luoghi abitualmente frequentati dai ragazzi, per evitare nuovi assembramenti e il disturbo della quiete pubblica» spiegano dalla Polizia Locale Unione insieme sul Serio .

