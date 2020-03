Coronavirus, il presidente Mattarella

telefona al sindaco di Ponte Nossa Il sindaco Stefano Mazzoleni aveva chiamato il Quirinale esasperato dalla mancanza di medici di base. «Mai avrei immaginato di ricevere una telefonata del presidente della Repubblica: è stato come un padre».

Esasperato perchè rimasto senza i due medici di base - entrambi malati e fino a pochi giorni fa senza sostituti - il primo cittadino di Ponte Nossa, piccolo comune di 1800 abitanti in Alta Val Seriana, ha deciso di provare a telefonare direttamente al Quirinale. E il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella lo ha richiamato: il racconto del sindaco, Stefano Mazzoleni, ai microfoni di Bergamo Tv.

«Ero esasperato, siamo una comunità che lavora sempre e ha rispetto delle istituzioni, e in una simile epidemia ci siamo trovati senza medici di base» racconta Mazzoleni. «Nel mio ufficio c’è la foto del presidente della Repubblica e così ho chiamato il Quirinale: pensavo di parlare con qualche ufficio e invece....». Il sindaco di Ponte Nossa è stato richiamato da Sergio Mattarella in persona: «Mai mi sarei aspettato una simile attenzione, è stato come un padre».

Per vedere questo video attiva javascript oppure utilizza un browser che supporta video HTML5

© RIPRODUZIONE RISERVATA