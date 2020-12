Crolla palazzina fatiscente e disabitata

Strada d’ingresso bloccata e Oneta isolata Il crollo è avvenuto verso le 9 di sabato 5 dicembre.

Si sta già intervenendo per liberare la strada e mettere in sicurezza quello che rimane dell’edificio abbandonato da anni che è crollato all’imbocco del paese di Oneta in alta Val Seriana.

Fortunatamente nel momento del crollo non stava passando nessuno.

La strada di accesso al paese è chiusa in attesa del ripristino della carreggiata.

