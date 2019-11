(Foto by Fronzi)

L’edificio crollato in via Locatelli a Cerete (Foto by Fronzi)

Crolla un edificio a Cerete alto

Nessun ferito: verrà demolito Nella notte tra giovedì 7 e venerdì 8 novembre a Cerete Alto è crollata una porzione di un vecchio edificio che si affaccia su via Locatelli.

Nella notte tra giovedì 7 e venerdì 8 novembre a Cerete Alto è crollata una porzione di un vecchio edificio che si affaccia su via Locatelli, la strada provinciale 57 che attraversa il paese. Il crollo è avvenuto poco dopo le 3 di venerdì: i detriti hanno invaso la carreggiata e i Vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza la strada e delimitare l’area pericolante.

Al lavoro anche gli operatori della Protezione civile di Clusone per posizionare cartelli in modo da segnalare alle vetture in transito il pericolo. «La strada è transitabile – avvisa il primo cittadino Cinzia Locatelli – e questa mattina è stata emessa l’ordinanza di demolizione».

