Da Ardesio a Palazzo Madama: il festival della devozione sbarca a Roma - Video

Ardesio Presentata in Senato la terza edizione del Festival cinematografico Sacrae Scenae che si terrà a fine agosto nel paese seriano. La senatrice Gallone: iniziativa molto attrattiva per una cittadina bellissima».

È stata presentata in Senato la terza edizione del Festival Cinematografico Internazionale Sacrae Scenae - Ardesio Film Festival, un evento culturale che si terrà il 26, 27 e 28 agosto nel paese seriano e che ha l’obiettivo di far conoscere, attraverso il cinema, le varie iniziative popolari legate al mondo delle devozioni in tutte le sue forme e peculiarità.

«Una sana contanimazione»

«Un’iniziativa unica che riempie d’orgoglio la gente bergamasca - ha affermato la senatrice di Forza Italia, Alessandra Gallone, promotrice della presentazione - e che mette al centro la devozione e la spiritualità. Auspico che questo Festival, oltretutto molto attrattivo per il turismo in una cittadina piccola e bellissima, possa divenire spunto di sana contaminazione per altre realtà».

La senatrice Alessandra Gallone parla di «Sacrae Scenae»