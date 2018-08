Dalla Scaretada alla Stracastione

Boom di turisti in Valle Seriana Ferragosto, fa il pieno di turisti la Valle Seriana grazie anche alle manifestazioni per tutti i gusti.

Ferragosto nei parchi, in montagna, a piedi, a cavallo e in sella ad una e-bike, ma anche nei centri storici per partecipare ai numerosi eventi proposti sul territorio: migliaia di persone nel week end scorso e in particolare a ferragosto hanno scelto di rilassarsi, praticare sport e divertirsi in Alta Valle Seriana.

A Fino del Monte, al noto parco RES, gazebi di legno e griglie erano già tutti occupati già alle 6.30 del mattino. Chi ha scelto di puntare la sveglia all’alba e chi invece ha deciso, come un gruppetto di castionesi, di raggiungere il parco in una passeggiata da Castione già la sera prima, fermandosi a dormire in tenda per godersi una nottata sotto le stelle.

A Castione della Presolana boom di turisti negli alberghi e soprattutto nei parchi: affollato il Parco Alpini per la tradizionale festa della montagna, ma molta gente anche al Passo e in Monte Pora. La vigilia di ferragosto a Castione grande successo di partecipanti per la “StraCastione”, con tantissime famiglie nel percorso più breve, oltre 300 e 150 invece nel tracciato più impegnativo della corsa.

A San Lorenzo di Rovetta in migliaia hanno partecipato sabato scorso alla 44° edizione del Palio degli Asini.

Ad Ardesio tanti bambini e giovani si sono divertiti nel pomeriggio con la tradizionale «Scaretada», la corsa a coppie sulle carriole in centro storico. Una goliardica gara proposta dalla Proloco dove non sono mancati ostacoli con acqua, segatura e prove di abilità.

A Clusone la vigilia di Ferragosto si è svolta la prima edizione del nuovo evento della Turismo Pro Clusone la «Bau Bau Run» con circa un centinaio di cani e oltre 250 persone, mercoledì sera poi tante persone in piazza per il concerto dei «V elemento»; curiosa anche la visita guidata della sera di ferragosto a Danza Macabra e Orologio, rigorosamente in dialetto.

