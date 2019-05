Dalla Val Seriana i fratelli Savoldelli

Cinque Alpini, un storia di famiglia Li racconta «L’Eco di Bergamo» in edicola oggi, lunedì 13 maggio. Cinque Alpini che hanno svolto tutti la naja nello storico battaglione «Edolo»: i fratelli Fiorenzo, Angelo, Andrea, Giuseppe e Sergio Savoldelli, originari di Clusone e tutti residenti in Alta Valle Seriana. Sul giornale due pagine tutte dedicate all’Adunata di Milano.

C’erano anche i fratelli Savoldelli all’adunata degli Alpini che si è svolta ieri, domenica 12 maggio, a Milano: cinque Alpini che hanno svolto tutti la naja nello storico battaglione «Edolo». Fiorenzo, Angelo, Andrea, Giuseppe e Sergio Savoldelli sono originari di Clusone, nati in un arco di tempo tra il 1959 e 1969, e sono rimasti a vivere in zona, in alta Valle Seriana. Alle Adunate non sempre riescono ad andare insieme, ma domenica hanno sfilato uno accanto all’altro. I cinque sono figli d’arte perché anche il padre è stato Alpino nella brigata Tridentina. Dopo l’8 settembre riuscì a scappare dal treno che era diretto a un campo di prigionia ed entrò a far parte della brigata partigiana Camozzi. Con loro, domenica, avevano una sua fotografia, portata in sfilata, appuntata sulla camicia del maggiore dei cinque.

