Disastro del Gleno, mercoledì 21 settembre il ricordo a Villa di Serio

Il disastro della diga del Gleno verrà rievocato a Villa di Serio nel racconto dal titolo «Il boato poi il vento» podcast narrato dal Bepi, su iniziativa dell’assessorato alla cultura in collaborazione con la biblioteca, nell’ambito del carnet «Eventi in villa Carrara». Correva l’anno 1923. Nel mese di ottobre a causa delle forti piogge, la diga per la prima volta si riempì d’acqua e nel mese successivo iniziarono a verificarsi numerose perdite, soprattutto sotto le arcate centrali della diga. Il primo dicembre alle 7,15 la diga crollò e 6 milioni di metri cubi di acqua d’acqua, fango e detriti precipitarono dal bacino artificiale a circa 1.500 metri di quota, fino al lago d’Iseo. Fu una catastrofe. L’enorme massa d’acqua preceduta da un terrificante spostamento d’aria distrusse le centrali di Povo e Valbona, il ponte Formello e il Santuario della Madonnina di Colere. Il primo borgo colpito fu Bueggio, poi Dezzo, Azzone, Colere e Mazzunno e oggi sono ancora visibili i segni lasciati dal passaggio dell’acqua nella gola della via Mala.